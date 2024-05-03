هنادي مهنا تطرح الإعلان الرسمي لفيلم "أوسكار - عودة الماموث" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت الفنانة هنادي مهنا، الاعلان الرسمي لفيلم "أوسكار - عودة الماموث" المقرر طرحه بالسينمات قريبا.

ونشرت هنادي، فيديو الاعلان الرسمي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الإعلان الرسمي التشويقي لفيلم أوسكار - عودة الماموث.. أضخم فيلم خيال علمي مصري وعربي ٢٠٢٤ في جميع السينمات" .

فيلم "أوسكار" يظهر خلال أحداثه كائن الماموث وهو يتجول بضخامته بين البنايات وفي شوارع القاهرة، وتدور تفاصيله في قالب تشويقي حول مهمة إعادة إحياء كائن الماموث من جديد في عدد من الدول الأجنبية، ولكن وبشكل قدري تقع الطائرة التي تحمل هذا الكائن في مصر وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة الفيلم هنادي مهنا ومحمد ثروت وأحمد صلاح حسني، وعدد من الفنانين، ومن إخراج هشام الرشيدي.

اقرأ أيضا:

بعد تصدرها التريند.. 10 معلومات عن الفنانة أسماء جلال (صور)

مايا دياب تدافع عن نيشان بعد أزمته الأخيرة مع ياسمين عز