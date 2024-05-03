مصطفى خاطر: سعيد بردود الفعل على "البيت بيتي 2".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الفنان مصطفى خاطر عن سعادته بردود الفعل التي جاءته على الحلقات الأولى من الموسم الثاني من مسلسل "البيت بيتي"، والذي بدأت منصة شاهد VIP عرض حلقاته مؤخرًا.

ونشر مصطفى صورة من أحداث المسلسل تجمعه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان سليمان عيد، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، معلقا "مبسوط جدا بردودو الأفعال، وعايز أعرف إيه اكتر حاجة عجباكو في المسلسل لحد دلوقتي".

وجاءه الرد من عدد من متابعيه، وكتبوا تعليقا على منشوره: "المسلسل كله على بعضه يجنن"، "بجد مشهد وطي صوتك ده تحفة، ولما كراكيري رقص"، "لما تعصبت على الراجل بتاع الانتيكات"، "المسلسل كله قمر"، "أحلى مسلسل".

البيت بيتي 2 تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد مرعي، بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، أحمد بدير، ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبدالرحيم حسن، وهو من أعمال شاهد الأصلية، ويُعرض على "شاهد".