إلهام شاهين تنشر صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي: نورتي بلدك الثاني مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا تجمعها بشقيقتها إيناس، والإعلامية لميس الحديدي، مع المطربة الكبيرة ماجدة الرومي.

وعلقت إلهام "يوم جميل مع الصديقة الغالية جدا على قلبي.. والتي أعتز جدا بصداقتنا.. نجمة الغناء بالوطن العربي.. الفنانة ماجدة الرومي.. نورتي بلدك الثاني مصر".

وتابعت "وقضينا معك أجمل الأوقات بالحفل الرائع بقصر عابدين.. تحياتي وحبي واحترامي لشخصك ولفنك الراقي البديع.. سعدنا بصحبتك أنا وأختى إيناس والإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.. ونتمنى وجودك دايما معانا في بلدك مصر" .

جدير بالذكر أن المطربة ماجدة الرومي أحيت مؤخرًا حفلا ضخما في قصر عابدين، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسي، وقدمت باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيها.