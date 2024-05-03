علي ربيع لجمهوره: سعيد بكلامكم الجميل عن فيلم "عالماشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان علي ربيع رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أعرب خلالها عن سعادته بكلامهم عن فيلمه المعروض حاليا في دور العرض السينمائي "عالماشي".

ونشر ربيع صورة له، معلقا "الحمد لله.. سعيد جدا بكلامكم الجميل في كل مكان لفيلم عالماشي .. مستمرين معاكم في السينمات في مصر والوطن العربي.. إجازة سعيدة".

جدير بالذكر أن فيلم عالماشي تم طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي، وحقق حتى الآن في شباك التذاكر إيرادات تقترب من 12 مليون جنيه.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر.