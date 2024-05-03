بعد طرح الإعلان التشويقي.. 10 صور من فيلم "أوسكار - عودة الماموث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار - عودة الماموث" الإعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور أحداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة .

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، إذ تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

"أوسكار - عودة الماموث" من إنتاج Trend VFX، والتي سبق ونفذت المؤثرات البصرية، لعدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها: مسلسلات (الحشاشين ولعبة نيوتن)، بجانب أفلام مثل (شماريخ، بيت الروبي).

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان.