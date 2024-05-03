هشام عباس: «كلامها حلو» أغنيتى الجديدة.. والألبوم فى مرحلة التحضير

ياسر رشاد - القاهرة - النجم هشام عباس واحد من نجوم حقبة التسعينيات للأغنية المصرية، وأهم فرسان الجيل الذى سطر تاريخ جديد للأغنية المصرية، فهو مطرب يتمتع بموهبة كبيرة وفكر مختلف مكنته من بناء تاريخ غنائى على ساحة الأغنية العربية.

«لولا، ولا، وعمال يحكيلى عنها، وعينى، ونارى نارين، وفينو، وقول عليا مجنون» جميعها أغان يحفظها الجمهور العربى عن ظهر قلب، وتمثل مشوار نجم كبير طالما ساهم بأعماله فى الحفاظ على ريادة الأغنية المصرية.

يواصل هشام عباس فى الفترة الحالية تسجيل اغنية جديدة بعنوان «كلامها حلو» كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى، وستكون أولى أغانى ألبومه الجديد الذى يواصل العمل فيه خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد آخر أعرب النجم هشام عباس عن سعادته بحصد أغنية « نارى نارين» المركز الرابع فى استفتاء مجلة «رولينج ستون الأمريكية « لافضل 50 أغنية فى القرن الـ21، مؤكدا أنه يسعى طيلة مشواره الفنى لتقديم إبداع حقيقى قادر على الحياة مع الجمهور لسنوات.

وعن أغنيته الجديدة، قال : أواصل العمل خلال الفترة الحالية فى أغنية جديدة، بعنوان « كلامها حلو» كلمات وألحان عزيز الشافعى ظن وجدتها شكل جديد ومختلف، ومناسب للجمهور حاليا، ولذلك قررت تسجيلها والعمل عليها لتكون اولى أغان ألبومى الجديد الذى سأطرحه للجمهور على هيئة أغانى «سينجل».

وأضاف: الأغنية سأقوم بطرحها فور انتهاء العمل بها، ولذلك لا يوجد وقت محدد حتى الآن لطرح الأغنية على الجمهور ولكن مؤكد ستكون خلال صيف العام الحالى 2024، وبعدها سأقوم بتسجيل أغانى أخرى وهى أغانى ألبومى الجديد.

وعن فريق عمل الألبوم، قال: أتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم عزيز الشافعى وعلى فتح الله واسامة عبدالهادى واسامة عبدالمنعم واحمد عادل وطارق مدكور ومجموعة أتعاون معها لأول مرة وهم محمدى وفريق بلاك تيما ومؤمن سالم واتمنى ان ينال الألبوم اعجاب الجمهور.

وعن طرح ألبومه الجديد، قال: الألبوم سيتم طرحه على هيئة أغانى « سينجل»، بمعنى ان كل اغنية انتهى منها سأقوم بطرحها على الجمهور، وهو أسلوب يحبه الجمهور، ويعطى لكل أغنية فى الألبوم حقها.

وعلى صعيد اخر تحدث المطرب هشام عباس عن حصد أغنيته « نارى نارين» المركز الرابع باستفتاء مجلة «رولينج ستون الأمريكية» لأفضل أغنية فى القرن الـ21، قائلا، بالطبع سعيد للغاية وفخور، فبالرغم من مرور سنوات طويلة على طرح الأغنية إلا أنها مازالت تحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور والأجيال الجديدة وتطلب منى كثيرًا فى الحفلات حتى الأن، وهذا ما احرص عليه باستمرار وهو تقديم اعمال تستطيع الحياة مع الجمهور لسنوات طويلة وليس تحقيق نجاح فقط وقت طرحها.

وأشار هشام عباس إنه سيحتفل مع جمهوره بعيد الربيع يوم 9 مايو الجارى بحفل غنائى كبير فى نادى وادى دجلة وسيقدم خلاله مجموعة من اغنياته وهى «نارى نارين، وفينو، وعينى، ومش هاين عليا، وسيبها تحبك، وجوة فى قلبى».