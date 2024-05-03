"ربنا يتصرف فيكم".. فريدة سيف النصر ترد على الاتهامات في كواليس "العتاولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة فريدة سيف النصر عن صمتها بعد اتهامها من عدد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأنها كانت تتعمد التأخير أثناء تصوير مسلسل "العتاولة" الذي عرض مؤخرًا بموسم دراما رمضان، وعن أنباء استبعادها من الجزء الثاني من المسلسل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "فريدة" منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وطلبت من فريق عمل مسلسل "العتاولة" الرد بدلًا منها على هذه الاتهامات،التي أثيرت حولها.

وعلقت الفنانة فريدة سيف النصر: "ردوا انتم يا أولادي في العتاولة، قال ايه اللهم صلي على النبي كنت في التصوير معاكم، مش عايزاكم تبقوا كويسين وبوتركم جامد، بأمارة انكم معظم الوقت معايا في أوضتي، حسبي الله هو ايه الغل مني ده عيب أنا لا أملك في الدنيا إلا بفضل الله حب الناس ليا، وده اللي تاعب اللي بيكتب والناس تتداول الكلام، وأعتقد ربنا بيحب الطيب وإلا مايحببش خلقه فيه".

واستكملت: "يا تهمدوا يا ربنا يتصرف فيكم، في لسه بناتي مش عندي بس هم هايكلموا بعض وفي أمير يا جماعة دول حبايب قلبي وبنكلم بعض على طول دول ولادي، وكل زملائي من زمان لليوم بس خلينا في الكلام الحالي، وبالنسبة لزمايلي الكبار متهيألي سمعتم مع عمرو أديب أول ما كلموني قالوا وااااو كلهم رحبوا ووحشتينا، هاتموتوا صح".

وأنهت تعليقها قائلة: "أنا كان معايا أحلى ناس إخراج وتمثيل وإنتاج وبحبهم وبيحبوني، عينكم بس جت مسممة وفي رجلي وخفيت بفضل الله، حسبي الله".

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.