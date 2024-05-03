بالصور- توافد جماهيري كبير على حفل آمال ماهر في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدء توافد عدد كبير من جمهور ومحبى الفنانة آمال ماهر لحضور حفلها الغنائي الساهر في جدة مساء اليوم الجمعة ضمن حفلات "تقويم جدة" و"بنش مارك" وذلك على مسرح أونيكس أرينا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من كواليس الحفل عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق "x" و أوضحت تحضيرات تجري على قدم وساق للانتهاء من اللمسات النهائية استعدادًا لصعود "آمال ماهر" على المسرح.

وتضمنت مقاطع الفيديو مسرح أونيكس أرينا وسط العديد من التجهيزات من قبل الأوركسترا المصاحبة لها بقيادة المايسترو وليد فايد.

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

يذكر أن مشاركات امال ماهر الفنية كانت بأغنية "كسبتوا الرهان" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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