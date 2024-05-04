عروض فنية ولقاءات تثقيفية احتفالا بعيد العمال ببورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة -

نظم فرع ثقافة بورسعيد استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بورسعيد للآلات الشعبية

وفي السياق شهد مركز شباب بورفؤاد حفلا فنيا أحيته فرقة بورسعيد للآلات الشعبية، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها: يا ريس ياللي ع الدفة، الله عليكي يا بلدي، وعيونك يا مصر، وغيرها من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور، بقيادة عازف السمسمية الأول الفنان محمود غندر.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد، نظم بيت ثقافة أم خلف حلقة نقاشية بعنوان "قيمة العامل" تناول خلالها محمود البدويهي من إدارة التموين بحي الجنوب، دور الدولة في دعم العمال وتحقيق الأمن الوظيفي خاصة للعمالة غير المنتظمة من أجل إرضائهم وزيادة الإنتاج.

أعقب ذلك ورشة تصميم لوحات فنية حول تلك المناسبة تدريب منار نور، وأعدت مكتبة طفل حديقة الأمل، لقاء بمؤسسة رمسيس الإيوائية تناول مفهوم العمل، وأهمية دور العامل.

وتقدم هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالمحافظات على مدار شهر مايو الحالي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال، لإلقاء الضوء على جهودهم ودورهم الكبير في التنمية الشاملة، وتتنوع الفعاليات بين العروض الفنية واللقاءات والندوات التثقيفية.

قصور الثقافة بقنا تناقش دور العمال في الناتج القومي

من ناحية أخرى ، شهد قصر ثقافة قوص التابع لفرع ثقافة قنا، الخميس، لقاء بعنوان "دور العمال في الناتج القومي"، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد العمال، في إطار برامج وزارة الثقافة.

شارك في اللقاء الشاعر أحمد محمد حسن، والشاعر أحمد محمود، وتحدث الشاعر أحمد محمد حسن عن أهمية الاحتفال بالعمال الذي يوافق أول مايو كل عام، وقال: نحتفل في هذا اليوم بعيد العمال لنتذكر أهمية وقيمة العمل ودور العمال فى الناتج القومي الذي يعود بالخير على المواطن والمجتمع.

وأوضح أن تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالعمال جاء نتيجة سعي العمال في المطالبة بحقوقهم في الأجر وتحديد ساعات العمل ونجاحهم في إنشاء النقابات التي تدافع عن حقوقهم، وتشريع القوانين المنظمة للعمل، مشيرا أن العمال قوة كبيرة في دعم وتنمية مسيرة المجتمع.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، حديثا أكد خلاله الشاعر أحمد محمود أن العمل هو كيان وقيمة الإنسان ويشكل جزءا كبيرا ومهما من ذاته ويشير لأهمية السعي في الحياة، ويساعد على تعزيز وزيادة الناتج القومي للبلاد وكل هذا بسواعد العمال.

نفذت الندوة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، واختتمت بمجموعة من الفقرات الفنية لفريق الكورال بالقصر.

تأتي الندوة ضمن برنامج ثقافي وفني مكثف تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات على مدار شهر مايو الحالي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال، ويلقي البرنامج الضوء على جهودهم ودورهم الكبير في التنمية الشاملة، وتتنوع الفعاليات بين العروض الفنية واللقاءات والندوات التثقيفية.