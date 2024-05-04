آمال ماهر تُبدع في "ألف ليلة وليلة" بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت الفنانة آمال ماهر، أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، وأبدعت في غنائها على طريقتها الخاصة، وذلك خلال أولى حفلاتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وتفاعل جمهور السعودية بالتصفيق الحار مع طريقة غناء آمال ماهر لأغنية “ألف ليلة وليلة”، وجاء ضمن الحضور الفنانة مي كساب .

آمال ماهر

آمال ماهر جدة

وجهت الفنانة آمال ماهر ، رسالة إلى الجمهور السعودي، في بداية أولى حفلاتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وقالت آمال ماهر للجمهور: «نورتوني وسعيدة بوجودي في وسطكم النهارده.. أد إيه أنتم جمهور جميل ومحظوظة إني بينكم النهارده».

وتابعت: «شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكتر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا».

آمال ماهر

انطلق منذ دقائق قليلة، حفل الفنانة آمال ماهر، وذلك ضمن حفلات تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية.

حفل آمال ماهر بالسعودية

تنقل شاشة MBC مصر، حفل آمال ماهر في على الهواء من مدينة جدة حفل النجمة آمال ماهر ضمن حفلات تقويم جدة وبنش مارك.

وتُقدم النجمة آمال ماهر خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالها الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

آمال ماهر

آخر حفلات آمال ماهر بالقاهرة

وأحيت ملكة الغناء العربي آمال ماهر أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب سنوات عن جمهورها، وذلك على خشبة مسرح ماركى بكايروفستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس.

وكانت الفنانة آمال ماهر، حلت أخيرًا ضيفة في أحد البرامج الشهيرة والذي كشفت خلاله علاقتها بالمستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وأشادت آمال ماهر، خلال استضافتها في البرنامج، بالتطور الفني الذي يحدث في السعودية، قائلة:" فخورة بما يحدث فى المملكة من تطور وإبهار على مختلف الأصعدة الفنية ".

كما تحدثت "آمال" عن علاقتها بتركي آل شيخ، قائلة:" جمعتني علاقة فنية بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبيننا احترام متبادل ونجاحات عديدة على المستوى الفني وأغاني مميزة كثيرة من كلماته ".

آمال ماهر تعلن مشاركتها في موسم الرياض قريبًا

حسمت آمال ماهر، جدل مشاركتها في موسم الرياض، قائلة:" أشارك قريبًا في موسم الرياض من خلال حفل غنائي ضخم، وأقدم خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني التي يفضلها جمهوري ".

وكشفت آمال ماهر، عن مشاريعها الفنية القادمة، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على عدة أعمال غنائية مقرر أن تظهر للنور عقب الانتهاء من الماراثون الرمضاني لهذا العام 2024.

عادت الفنانة آمال ماهر، إلى جمهورها ومحبيها من خلال ميني ألبوم جديد يحمل اسم “أنا كويسة”، ما جعلها تتصدر محركات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

آمال مال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات:

يعد ميني ألبوم “أنا كويسة” بمثابة عودة قوية للفنانة آمال ماهر على الساحة الغنائية، بعد غياب استمر 3 سنوات، ما جعل جمهورها ومحبيها في حالة صدمة بسبب عودتها بشكل مفاجئ، إذ يضم ألبومها الجديد 5 أغانٍ، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آمال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات

آمال ماهر تفاجئ جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”:

لم تكتف آمال ماهر بطرح ميني ألبوم جديد، إذ طرحت فيديو كليب أغنية أنا كويسة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

آمال ماهر تفاجيء جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”

تقول كلمات أغنية أنا كويسة لـ آمال ماهر: "متخافوش يا ناس عليا، كله حلو وميه ميه، أيوة هي طبعا مش بسيطة، بس عادي مش قضية، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، إن وسط الضحكة نازلة دمعة مني، أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة، ولو أهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة، خرجوني فسحوني الغوا عقلي واشغلوني، وإن فتحت السيرة تاني سكتوني، وقعة جامدة فيا هدت، علقة سخنة بس عدت، سقفولي أنا واللي زيي، اللي وقفت واللي سدت، هما يوم واتنين وفسحة، بعد منها هنام وهصحى، هصحى واحدة تانية مش عبيطة، واحدة فاهمة الدنيا ناصحة، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، متخافوش عقلي لسه مرحش مني".