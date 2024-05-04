بالصور- ماجدة الرومي، الهام شاهين ولميس الحديدي…لقاء الأحبّة في مصر

عبّرت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن سعادتها بلقاء الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد إحيائها حفلاً ضخماً في العاصمة المصريّة القاهرة.

بهذه المناسبة، شاركت “شاهين” عبر صفحتها على “إنستغرام” أكثر من صورة تذكارية من أجواء اللقاء الذي جمعها بـ “الرومي” والإعلامية المصرية لميس الحديدي وعلّقت: “يوم جميل مع الصديقة الغالية جداً على قلبي، التي أعتّز جداً بصداقتها، نجمة الغناء في الوطن العربي، الفنانة ماجدة الرومي، نوّرتِ بلدك الثاني مصر، وقضينا معك أجمل الأوقات في الحفل الرائع في قصر عابدين”.

وأضافت “شاهين”: “تحياتي وحبي وإحترامي لشخصك ولفنك الراقي البديع.سعدنا بصحبتك أنا وأُختي إيناس شاهين والإعلامية الكبيرة لميس الحديدي ونتمنى وجودك دائماً معنا في بلدك مصر”.

الجدير ذكره، ان ماجدة الرومي أحيت حفلاً فنياً ضخماً، في العاصمة المصرية القاهرة وذلك يوم الخميس، الموافق ٢٥ نيسان/آبريل الفائت، في “قصر عابدين”، بحضور كوكبة من الشخصيّات الفنية والإعلامية وروّاد الأعمال والرياضيين.

قاد الفرقة الموسيقية المايسترو نادر العباسي، وتميّز الحفل الذي إستغرق التحضير له أكثر من ستّة أشهر، بعظمته من ناحية الديكور والإضاءة والإخراج والتنفيذ.

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على صعيد الأعمال، طرحت الماجدة مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “بعدني بقلبك” من كلمات الشاعر إميل فهد، ألحان يحيى الحسن، توزيع داني الحلو. والكليب من إخراج شربل يوسف.