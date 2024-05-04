وفاة الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - توفي اليوم السبت، الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن، عن عمر ناهز الـ75 عامًا، وهو أحد أهم شعراء المملكة العربية السعودية، وتغنى بكلماته كبار الفنانين السعوديين والعرب.

الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن

ولد الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض في الثانى من أبريل 1949م، وعرف على الساحتين السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ، تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي.

نشأ الأمير بدر في بيت علم وأدب، حيث كان والده محبًا للعلم والأدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب، ومجلس والده مليء بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين في ذلك الوقت، مما كان له الأثر البالغ في حب الأمير بدر للأدب والشعر.



درس الأمير بدر بن عبدالمحسن مراحله الابتدائية بين السعودية ومصر، والمتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا بالإسكندرية، والمرحلة الثانوية في الرياض، كما درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأميركية، وعُين سنة 1973 بمنصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون، وعين رئيسًا لتنظيم الشعر بالسعودية.

تعاون الأمير بدر بن عبدالمحسن، على الصعيد الفني، مع الكثير من الملحنين، منهم سراج عمر محمد، شفيق سامي إحسان، وعبد الرب إدريس. ومن المطربين الذين تغنوا بقصائده طلال مداح، ومحمد عبده، وعبادي الجوهر، وعبدالمجيد عبدالله، وخالد عبدالرحمن، وعبدالله الرويشد، وكاظم الساهر، وصابر الرباعي، وراشد الماجد، وغيرهم، وله أعمال كثيرة مع كبار الفنانين.

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة في مارس 2021 عزمها جمع وطباعة الأعمال الكاملة الأدبية للأمير بدر بن عبدالمحسن تنفيذًا لتوجيه وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وذلك تقديرًا لإسهاماته في الحراك الإبداعي السعودي خلال خمسة عقود من الزمن، وفي مارس 2023 تم تكريمه في ختام مهرجان القرين الثقافي في الكويت في دورته الـ28 باختياره شخصية المهرجان.

من ناحيته، نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلًا: "رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفر له وأسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين، وأمس فقدت أبَا لي، ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال".

