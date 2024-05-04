شاهد عايض يفاجئ أميمة طالب بغناء ديو على المسرح

فاجئ الفنان عايض، المطربة التونسية أميمة طالب، بغناء ديو على المسرح خلال الحفل الغنائي الذي كانت تقدمه.

وكانت أميمة مندمجة في أداء أغانيها على خشبة المسرح بصحبة الفرقة الموسيقية، عندما فاجأها صعود الفنان عايض بشكل مفاجئ.

ورحبت أميمة بانضمام عايض إليها على المسرح، وبدأت الثنائي بغناء ديو عفوي أضفى أجواءً مميزة على الحفل.

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