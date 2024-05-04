شاهد حنان دشتي ترقص في عقد قران ابنتها

شاركت الخبيرة التجميل الكويتية، حنان دشتي، ابنتها في احتفالها بعقد قرانها من خلال الرقص على أنغام الموسيقى.

ارتدت ابنة حنان دشتي فستانًا أنيقًا واعتمدت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، في حين تألقت حنان دشتي بفستان طويل باللون الداكن.

وقفت حنان دشتي بجوار ابنتها وبدأت بالرقص على الأغاني التي تم تشغيلها في الحفل، حيث غمرتها مشاعر السعادة.

ثم توجهت العروس نحو الضيوف وكانت ترافقها حنان دشتي وسط فرحة وسعادة من الحضور.

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