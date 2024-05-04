كندة علوش برسالة قوية لأولياء الأمور بسبب الـ”سوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة كندة علوش، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”، رسالة قوية وجهتها لأولياء أمور الأطفال الذي تأخذ مواقع السوشيال ميديا أغلب أوقاتهم، من دون أي تدخل من آبائهم.

وكتبت كندة في منشورها قائلة: “مواقع التواصل الاجتماعي مكان غير آمن للأطفال.. مواقع التواصل الاجتماعي مليانة مرضى وناس غير سوية أخلاقيًا وعقليًا وجنسيًا”.

وتابعت كندة علوش: “يا ريت لو الأهالي تبطل تصور ولادها وتنشر فيديوهات بيرقصوا ويغنوا فيها لأنه فيه ناس قادرة تشوه أي براءة”.

وأضافت: “يا ريت الأهالي يفرضوا رقابة مشددة على اللي بيشوفه الأطفال لأنه الوضع حقا خطير جدا”.

يُذكر أن آخر أعمال كندة علوش فيلم “الأتوبيس الأصفر” وهو إنتاج هندي وقام بالبطولة بجوارها كل من: تانيشثا شاترجي، سام عقل، منصور الفيلي، فرانشيسكا بيزاري، مارتن جاي كورادو، وعرض العام الماضي.

ودارت أحداثه في إطار درامي، حول أم هندية مقيمة في الخليج العربي، تكتشف أن ابنتها تُركت لتموت في حرارة الصحراء الحارقة على متن حافلة مدرسية، فتنطلق المرأة في رحلة بحث عن الحقيقة والعدالة، وتصل الأمور إلى ذروتها عندما تكتشف أسرارًا تضع علاقتها مع زوجها وعائلتها في مأزق.