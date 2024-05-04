“حفلة فوق الروعة”.. تامر حسني يشعل أجواء العين السخنة بحضور الآلاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً في العين السخنة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار “كامل العدد”.

فور صعود تامر إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات الجمهور والهتافات التي رحبت به. وانسحبت هذه الأجواء إلى مواقع التواصل الإجتماعي إذ تناقل عدد كبير من المتابعين فيديوهات من الحفل أظهرت تفاعل الجمهور مع “نجم الجيل”.

قدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أغنياته التي لاقت تفاعلًا من محبيه وعشاقه منها “هرمون السعادة”، “قدها”، “١٨٠ درجة”، “ناسيني ليه” وغيرها.

ونشر تامر حسني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من الحفل وعلّق عليها قائلاً: “كانت حفلة فوق الروعة بجمهورها الجميل”.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث أحيا في الفترة الأخيرة عدّة حفلات ناجحة في مصر والوطن العربي، ويستعد في الفترة المقبلة لجولة فنية تشمل عددًا من البلدان العربية والأجنبية.

ويواصل تامر التحضير لمجموعة من الأغنيات التي سيتطلقها خلال موسم الصيف المقبل، كما يبدأ في الأيام المقبلة تصوير فيلمه السينمائي الجديد بعنوان “ري ستارت” والذي يشهد التعاون الثاني بينه وبين الفنانة هنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما الأول “بحبك” الذي عُرض عام 2022.