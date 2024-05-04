"تركت المايك"..بكاء هستيري لـ شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيت المطربة شيرين عبد الوهاب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا في الكويت ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

وانهارت "شيرين" من البكاء خلال تواجدها على خشبة المسرح خلال غنائها أغنية "كدا يا قلبي" وتركت "المايك" وتراجعت للخلف وهي في حالة هستيرية من البكاء، لدرجة أنها لم تستطع استكمال غنائها.

وقدمت شيرين بالحفل عددا من أغانيها، منها "حبُه جنة"، "الوتر الحساس"، "كلام عينيه"، "أنا في الغرام"، "عين ونني"، وغيرها من الأغاني.

وكانت شيرين عبد الوهاب وصلت إلى مطار الكويت مرتدية الحجاب وكمامة على الوجه، إذ تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "X" فيديو للحظة وصولها وهي ترتدي حجاب وكمامة في محاولة للتخفي من عدسات الكاميرات.