مي عمر بفستان من توقيع طوني ورد وتجري هذا التعديل عليه

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية مي عمر مجموعة من الصور الجديدة لها بفستان أسود أنيق، بتوقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، وتحديداً من مجموعة ربيع صيف 2023.

الفستان من التول الأسود مزين بأحجار باللون الفضي والأخضر، وأجرت مي تعديلا على الفستان حيث أغلقت الفتحة الجانبية قليلاً.

مي كانت قد أطلت في شهر رمضان في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وحققت نجاحاً كبيراً.

يذكر ان مسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، كمال أبو ريا، سلوى عثمان وغيرهم من اخراج محمد سامي وكتابة محمد سامي ومهاب طارق.

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