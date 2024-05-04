ريم السعيدي تبهر الجمهور بإطلالتها الأخيرة.. وجمالها حديث الجمهور

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي الأنظار إليها بإطلالتها الأخيرة الجذابة للغاية.
وقد إرتدت ريم السعيدي فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأسود، بتصميم قلبين من الجهة الأمامية، أضافار للإطلالة رونقاً خاصاً مدهشاً.
ومن الناحية الجمالية، ردت شعرها بالكامل عن وجهها، طبقت ماكساج قوي يليق بجمالها.
وكانت ريم السعيدي قد شاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله لحظة رومنسية جمعتها بزوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي، حيث حضنا بعضهما بأجواء مليئة من الحب و تبادلا قبلة حميمة، و نال الفيديو إعجاب كبير من الجمهور.
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