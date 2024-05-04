ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هدى الإتربي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من شوارع بيروت.

وخطفت هدى الأنظار بإطلالتها الكاجوال، إذ ارتدت بنطلون جينز أزرق من "ELISABETTA FRANCHI"، يصل سعره إلى 390 يورو.

ونسقت هدى مع البنطلون، كروب توب باللون الأسود اللامع، تميزت بحمالات من السلاسل الذهبية، يبلغ سعرها 375 دولار من دار الأزساء نفسه.

وأكملت هدى إطلالتها مع حقيبة باللون الأسود من "Dior"، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود أيضاً.

ومن الناحية الجمالةية، اختارت هدى تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ملساء، وطبقت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان البرونزية"، ابرزت ملامحها، كما اختارت نضارة شمية سوداء.

كانت هذه تفاصيل خبر هدى الإتربي تتألق بإطلالة كاجوال في شوارع بيروت.. إليكم سعر إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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