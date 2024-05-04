في 3 أيام.. إيرادات فيلم "السرب" تقترب من 7 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 1 مايو فيلم "السرب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "شقو"، "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"عالماشي".

وحقق الفيلم في يومه الثالث بدور العرض إيرادا بلغ 3 ملايين و54 ألفا و254 جنيها، لتصل إيراداته في ثلاثة أيام 6 ملايين و909 آلاف و70 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

"السرب" سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال. والفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية.