رامي جمال يوجه رسالة لزوجته: "شكرا إنك في حياتي"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان رامي جمال علي توجيه الشكر لزوجته ناريمان، من خلال نشره صورة لها على خاصية "ستوري إنستجرام"، معبراعن امتنانه وحبه الشديد لها " شكرا إنك في حياتي".

وشارك رامي جمال صورة لزوجته برفقة كلبها على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجه الشكر لها، قائلا: "شكرا إنك في حياتي"، وردت زوجته ناريمان على ذلك من خلال "ستوري" عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" وعلقت "شكرا أنت على وجودك وقلبك وكل حاجة حلوة معاك".

رامي جمال

رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب

وكان رامي جمال أصدر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم خليني أشوفك، ويضم 15 أغنية جديدة، في شهر أبريل الماضي، وتصدر تريند اليوتيوب في 3 دول عربية بعد طرحه، وهي مصر والسعودية والكويت.

رامي جمال وزوجته

وأصبحت أغنية "بيكلموني" التريند الأول على يوتيوب، وأغنية "أنت مين" التريند الثاني، وتقدم له الكثير من نجوم الفن بالتهئنة على صدور هذا الألبوم، بينهم أنغام ورامي صبري.