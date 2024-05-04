مكتبة مصر الجديدة تستضيف ندوة عن فلسطين الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مكتبة مصر الجديدة في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 7 مايو المنتدى المصري للإعلام في صالونه الشهرى والذى يحمل هذا الشهر عنوان «طوفان الأقصى بين القانون والإعلام».

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وأستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الاسبق، والمستشار حسن عمر الخبير في القانون الدولي، والإعلامي ابراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري سابقا

يدير اللقاء الوزير لواء أركان حرب طارق مهدى رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام ومحافظ الإسكندرية والبحر الأحمر والوادي الجديد الأسبق ، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة والقانونيين والسياسيين ووسائل الاعلام .

قال الدكتور نبيل حلمى، ان المنتدى يتناول الدور الهام للاعلام المصرى في اتاحة مساحة كبيرة للاصوات المعبرة عن حقيقة ما يحدث في غزة بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة ، وسجل حقيقة ما يحدث مع اشقائنا الفلسطينيين ، في الوقت الذى انحاز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية بدون مراعاة لأبسط الأعراف الصحفية والإعلامية .

كما يتناول المنتدى انتهاك اسرائيل للقانون الدولى وعدم مراعاه المدنيين وقصفها للمنشأت الصحية في حرب ابادة صريحة تحدث امام اعين المجتمع الدولى .