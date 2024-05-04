فن ومشاهير

احتفالا بشم النسيم.. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخما جديدًا، ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع ورفع الحفل شعار كامل العدد.

قدم النجم تامر حسني، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغاني الرومانسية وسط حماس الجمهور.

كما شاركت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني، غناء أغنيته الشهيرة عيونه دار، وذلك خلال حفله بالعين السخنة.

وظل الجمهور ينادي على تامر حسني، فور كل أغنية يقدمها على المسرح  بمنتهى الحب والحماس، وفي لحظة تقديمه باقه من أغانيه القديمة صرخ الجميع بأعلى صوت مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب حسني وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.

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أعمال تامر حسني

‎يشار إلى أن تامر حسني، يحضر الفترة الحالية لـ فيلم السينمائي الجديد بعنوان ري ستارت، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

ويعد فيلم ري ستارت هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً.

 والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.
ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم ري ستارت، في إطار اجتماعي كوميدي.
ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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