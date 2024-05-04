دار الأوبرا تنظم حفلا بعنوان "أصابع البيانو" على المسرح الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لعازفة البيانو الدكتورة غادة شاكر بعنوان "أصابع البيانو" .

أقيم الحفل على المسرح الصغير وامتزجت فيه أنامل غادة شاكر بأصابع آلة البيانو، وعزفت مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي كتبها كبار المؤلفين خصيصا لآلة البيانو، منهم: هايدن، بيتهوفن، باخ، مندلسون، شومان، إيليسا مايلن، شوبرت، شوبان، هيللر وفرانز ليست.

وشاركها في عزفها مجموعة من الأطفال الواعدين، هم: كارول عمرو، ريتال أحمد، ريتاج أحمد، كارلا عمرو، محمود أحمد، رامز غريب، رغدة حمدي، جودي علاء، چانسو إيهاب، فريدة هاني، يوسف أيمن، بيير ريمون.

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة شاكر تخرجت في كونسرفتوار القاهرة عام 1991، درست البيانو من خلال منحة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في أكاديمية فرايبورج العليا بألمانيا وحصلت على الدكتوراة عام 1996، شاركت كصوليست مع فرق موسيقى الحجرة في كثير من الحفلات بالقاهرة والإسكندرية كما عزفت في إيطاليا وألمانيا وسويسرا .