آمال ماهر تتألق في السعودية بجمبسوت فضي لامع

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية آمال ماهر حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة في 3 أيار/مايو.



وتألقت آمال بإطلالة رائعة خطفت فيها الأنظار خلال الحفل، إذ ارتدت جمبسوت من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد لمجموعته للأزياء الراقية لربيع 2024.

وجاء الجامبسوت الذي ارتدته آمال ماهر في الحفل، طويل وباللون الفضي اللامع، وبصيحة الكتف الواحد. وعدلت آمال على التصميم الأصلي، إذ جاء شفافا بالكامل، إلا أنها وضعت تحته بطانة لتعديله.

وأكملت آمال إطلالتها بمجوهرات باهظة الثمن، إذ اختارت حلقتين من الألماس، أضافت مزيدا من الأناقة على إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، واعتمدت مكياجا ناعماً أبرز ملامحها.

