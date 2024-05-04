موعد حفل محمد رمضان الأول فى لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي النجم محمد رمضان أول حفل غنائى له في لبنان فى 17 أغسطس المقبل، الذى التقى به من قبل خلال تكريمه في حفل موريكس دور، ويقدم رمضان فى الحفل أغانيه التى اشتهر بها وحققت نجاحًا مدويًا فى كل مكان ومنهم "مافيا، ونمبر ون، وإنساى، وهنرقص"، وغيرها من الأغانى

محمد رمضان

يذكر أن محمد رمضان شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 التى أقيمت حلال شهر يناير الماضى على ملعب الحسن واتارا بـ كوت ديفوار.

وقال رمضان عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأننى العربى الوحيد فى الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. وأهدى هذا النجاح لجمهورى المصرى أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهورى العربى الغالى.. ثقة فى الله نجاح مستمر".

وكان حصد النجم محمد رمضان، جائزة أحسن ممثل عربي في "موريكس دور" المقامة في لبنان، وذلك عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".

محمد رمضان

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموريكس دور.

وأضاف محمد رمضان، أن موريكس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوق للفن.

محمد رمضان

وكان حصد النجم محمد رمضان جائزة أفضل ممثل، بتصويت الجمهور، عن مسلسل "جعفر العمدة"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

كما حصد مسلسل "جعفر العمدة" جائزة أفضل مسلسل، بتصويت الجمهور، من مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة.

وكان أشاد النجم محمد رمضان بتعاونه مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل “جعفر العمدة:”، مؤكدًا أنها من أعظم النجمات في الوسط الفني.

ووجه رسالة لها خلال حفله الغنائى الذى أقيم أمس في الساحل الشمالى، مؤكدًا أن "اللى مامثلش مع صفصف كأنه مامثلش قبل كده".

محمد رمضان وهالة صدقي:

نشرت هالة صدقي فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة من إحدى حفلات محمد رمضان، الذي خاطبها أمام الحضور بقوله: "أمي حياتي يا صفصف"، لترد عليه مازحة بصوت عالٍ قلب أمك.

وعلقّت هالة صدقي، على الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، لترد على كلمات محمد رمضان بقولها: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا.

وكان تصدر مسلسل جعفر العمدة، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة:

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.