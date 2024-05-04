إنجي وجدان تشكر دولة الإمارات بعد منحها الإقامة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة إنجي وجدان بمنحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "إنجي" صورة لها من أمام برج خليفة مع ابنها، وعلقت: "شكرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي لمنحي الإقامة الذهبية، وشكرًا لجنة دبي للإنتاج التليفزيوني والسينمائي لدعم الفنانين، وشكر خاص للصديق سعيد الجناحي لحسن الاستقبال والتقدير".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة إنجي وجدان كانت بظهورها كضيفة شرف بمسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض بموسم دراما رمضان هذا العام.

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