"أهل مصر".. شباب المحافظات الحدودية بين أروقة مسجد عمرو بن العاص بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط، صباح اليوم السبت، 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية في انطلاق أولى الجولات التثقيفية للأماكن والمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 8 مايو الحالي.

خلال الجولة التفقدية تعرف الشباب مع مرشدي الجولة تامر العراقي - مفتش الآثار بمنطقة دمياط على تاريخ المسجد الجامع "عمرو بن العاص"، وقال: إن المسجد بني على الطراز الفسطاطي بمصر القديمة عام 21 هجرية 642 م في عهد عمرو بن العاص، وهو ثاني أقدم مساجد مصر، وتعرض للهدم عدة مرات.

وعن وصف الجامع ذكر "العراقي" أنه بناء من الطوب المحروق ليتحمل مناخ المحافظة، ذو أربع ظلات تختص بالتهوية والإضاءة، إحداهما باتجاه القبلة، كما يضم عددا من البوائك والأعمدة منها ما هو موجود بالمسجد والآخر بالقلعة، موضحا أن المحراب على شكل نصف دائرة لتكبير وترديد الصوت، ويعلو الجامع قبة.

واختتم حديثه بأن شكل المسجد الحالي يعتبر هو الشكل النهائي بعد الكثير من الترميمات والتجديد منذ عهد محمد علي باشا وأيضا الفترة من عام 2004 إلى 2010.

هذا ويشهد قصر ثقافة فارسكور مساء اليوم استكمال الورش الفنية والحرفية اليدوية والتراثية لنخبة من المتخصصين منها ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، الأركيت، وغيرها من الورش المتنوعة، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "الحرف التراثية الصديقة للبيئة واعادة تدويرها لمشغولات فنية" تلقيها د. إيمان ريحان- أستاذ أشغال المعادن بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

ويشهد الملتقى مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية، بجانب تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأبرز معالم محافظة دمياط، وذلك بمشاركة 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة "حي الأسمرات"، وعدد من الشباب من ذوي القدرات الخاصة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.