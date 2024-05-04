أغاني أشهر أفلام الرسوم المتحركة احتفالا بالربيع في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأشهر أغانى افلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت محمد حلمى، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الاثنين 6 مايو على المسرح الصغير، فى إطار إحتفالات الثقافة المصرية بعيد الربيع.

يتضمن البرنامج أكثر من ثلاثين أغنية من أشهر أفلام الرسوم المتحركة في قالب استعراضي بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين منها " الحورية الصغيرة، الجميلة والوحش ، علاء الدين ، طرزان ، هيركليز ، الاسد الملك ، مولان ، فروزن وتوى ستورى بالاضافة لاغنية الدنيا ربيع .

يذكر أن محمد حلمى تخرج فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام 2006 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وعين به عام2007 ، انضم لأوركسترا القاهرة السيمفوني وكان أصغر عازف به ،حاز على جوائز كثيرة في عزف الترومبيت ، عمل كمذيع فى إحدي القنوات الفضائية وحصل على جوائز عديده في مجال الإعلام وظل فى المجال لمدة 6 سنوات ثم عاد لممارسة الموسيقى وعزف الترومبيت ، سافر إلي عدة دول للحصول على شهادة المعلم والماجستير والدكتوراه في مجال الترومبيت وحاليا يعمل كمدرس في الكونسرفتوار ، بدأ حفلات اغانى الرسوم المتحركة عام 2006 ليكون فريقه من الاطفال الموهوبين ، والآن الفريق هو الجيل الرابع الذي يقدم هذا اللون الفنى ، حصل على العديد من التكريمات وشهادات التقدير .