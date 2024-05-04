رسالة مؤثرة من الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن إلى الإعلامي الكويتي حمود البغيلي

نشر الإعلامي الكويتي حمود البغيلي رسالة مؤثرة وصلته من الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن. في الرسالة، أعرب الأمير بدر عن حبه الكبير للبغيلي وأعتذر عن انقطاعه عنه، مؤكدًا أن محبته له مستمرة في قلبه دائمًا.

وأضاف الأمير في رسالته أنه لو كان الوصل ممكنًا بالمحبة، فإنه كان يتمنى رؤية البغيلي كل يوم، وأعرب عن أمله في أن يلتقي به قريبًا ويتناول معه وجبة العشاء. كما أكد أنه لا ينسى البغيلي بأي حال من الأحوال وأنه سيبقى في قلبه وذكرياته.

وعلق البغيلي على الرسالة الصوتية بكلمات مؤثرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه نسيان الأمير الراحل بدر بأي حال من الأحوال، وأنه سيظل يحتفظ بكل الذكريات والأشعار التي تجسدت من خلال تعامله معه. وأعرب عن امتنانه لصفاته التي انتقلت إليه، وأشاد بتأثيره العظيم على حياته.