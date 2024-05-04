بهاء سلطان وتامر عاشور يلتقيان جمهورهما في الكويت.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي النجمان بهاء سلطان وتامر عاشور، حفلًا غنائيًا بدولة الكويت، مساء اليوم السبت، ويقدم كل منهما باقة متميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدولة.

وكان طرح النجم تامر عاشور مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

مارتحناش

وكان طرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "دادينا" و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضًا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

من ناحية أخري، يستعد كل من المطرب تامر عاشور وأحمد سعد لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل صالة الإتحاد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن المقرر أن يقام الحفل وم 29 من شهر يونيو القادم ويقدم كل منها فقرة غنائية مختلفة بتقديم مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.

يستعد النجم أحمد سعد لاحياء ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا، يوم الجمعة 26 أبريل في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وذلك بعد إحياء حفله الأول مع النجمة إليسا في ولاية نيو جيرسي.

وكان تألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على ستاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا والتي إنتهيت بفوز كرواتيا 4 أهادف مقابل هدفين لمنتخب مصر.

وكان طرح النجم أحمد سعد أغنية "ملناش غير بعض" تتر مسلسل “بدون سابق إنذار” من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.