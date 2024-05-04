روبي تروج لأحدث كليباتها "الليلة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

روجت الفنانة روبي، لأحدث أغانيها، والتي تحمل عنوان "الليلة حلوة"، وانتهت من تصويرها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت روبي "إعلان تشويقي" خاص بالفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت "استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة الليلة حلوة، قريبا".

وحرص عدد كبير من محبي روبي ومتابعي حسابها على التعليق، وكتبوا "أكيد رح تكسرين الدنيا كالعادة"، "قمر القمرات أخيرا"، "روبي يا ريت تركزي على نوعية الأغاني مش الكمية، ولو تشتغلي على ألبوم يكون برضه أحسن، انتي قدها وعايزينك تكسري الدنيا"، "في الانتظار".

جدير بالذكر أن روبي تستعد لإحياء حفل غنائي جديد في 9 مايو الجاري.

روبي شاركت في رمضان 2024 بحملة إعلانية كبيرة، وقدمت مع الفنانة دينا الشربيني فوازير ضمن الحملة.