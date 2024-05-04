بحضور إلهام شاهين ولطفي لبيب وأشرف زكي.. 12 صورة لنجوم الفن من احتفالية عيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على الاحتفال بعيد القيامة المجيد وذلك في الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة.

وكان على رأس الحضور رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندرية زكي، إلى جانب عدد من قيادات الدولة المصرية.

وجاء بين أبرز النجوم المشاركين الفنان أشرف زكي، الفنانة إلهام شاهين، الفنان لطفي لبيب.

وتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

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