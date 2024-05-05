كريم فهمى:" عشت تجربة المساكنة فى صغرى"

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الفنان “كريم فهمي” الجدل بتصريحاته عن تجربة المساكنة قبل الزواج، خلال لقائه فى برنامج "كتاب الشهرة".

كريم فهمى عشت المساكنة:

قال كريم فهمي فى لقائه ببرنامج “كتاب الشهرة”: "أكره المجاهرة بالمعصية، ومش هعمل نفسي متدين، لكن أنا بكره المجاهرة بالمعصية، ممكن أكون بعمل حاجات غلط بس مش لازم اقولها على الهوا، و80% من الشباب أكيد عدوا بالمرحلة دي، وأنا طبعا كنت منهم، وأنا في سن أصغر".

وتحدث كريم فهمي عن إتباعه لشيخ الأزهر، قائلا: "لا أتبعه في كل شيء، لا أوافقه ولا أعارضه، أنا اقرأ كثيرا في كل الفروع، وخصوصا في الدين، بس مقدرش اتناقش معك".

وأضاف: لم أفكر في الإلحاد، وبالتأكيد يأتي لي الكثير من الأفكار والتساؤلات، مثل ليه أهالينا في فلسطين بيحصل فيهم كدة، نفسي ربنا يجازي الناس التانية، أنا عارف أن ربنا هيعمل حاجة وشايل حاجة في وقت ما، لأن ربنا هو أحسن واحد يكتب سيناريو للبشرية، سيناريو هو الأدرى به، لكن أنا أستعجله.

وتابع: او شخص يدعي الفضيلة وأنت عارف الحقيقة، أكون وقتها بقول يارب قول اللي عندك، لأن أنا مش عايز أفضح حد، وآخر مرة في الكعبة دعيت للناس كلها، ودعيت لمن ظلمني."

يذكر أن كريم فهمي عرض له حكاية "قرض شخصي" وهي إحدى حكايات مسلسل "حدث بالفعل" تدور أحداثها حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة،وحكاية "قرض شخصي" بطولة كريم فهمي، ندى موسى، محمود عبد المغني، من تأليف فادي النجار ومن إخراج هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين).

شارك كريم فهمي في رمضان 2023 بمسلسل "الكتيبة 101" الذي يؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

"الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح.