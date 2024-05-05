تعرف على سر تناول الموسيقار محمد عبد الوهاب ملعقة ردة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحل اليوم السبت ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وسط احتفاء الوسط الفني والغنائي بأحد أهم الموسيقيين في تاريخ الغناء المصري والعربي.

ومن المعروف عن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب التزامه بالمواعيد وتقديسه للوقت حيث كشف في لقاء نادر مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي عن أهمية الوقت بالنسبة له، وعن احترامه لمواعيده بشكل كبير وقيامه بتقديم ساعته نصف ساعة كاملة حتى لا يتأخر عن أي ميعاد تحت أي ظروف وذلك ضمن برنامج "الموسيقار وأنا".

واستفسر مفيد فوزي: "أنا شوفتك بتتعشى فول نابت مقشر ومعصور عليه ليمون، وشوفتك بتاخد معلقة ردة هل ده أكل صحي؟، ايه اضعف حاجة في جسمك؟

ورد عليه: "أنا أضعف شيء في جسمي أمعائي وهضمي فالردة واحد دكتور ألماني قالهالي، وأذكر أن أنا اخدتها قبل هذا الدكتور اللي أثبت لي أن هذا صحيح، ولما كنت بحج واستمتعت بدعوة من المرحوم جلالة الملك فيصل واتغديت معاه فعلا ولقيت حاطط جمبه طبق وفي حاجة شكلها زي الردة وبياخد منها بمعلقة صغيرة وسألته يا جلالة الملك ايه ده؟، قالي دي ردة قولت له ليه قالي مفيدة جدًا للأمعاء، وفعلا روحت مرة ألمانيا وانجلترا وسألت عن الردة قالولي أيوة دي حاجة مفيدة جدًا

واستكمل: "الفول النابت ده حاجة وارثها من حي الشعراني احنا عندنا الفول النابت ده حاجة مهمة جدًا الفول المدمس والفول النابت وأنا بفضل الفول النابت لأنه من غير قشر وأكله خفيف جدًا وبحط عليه كمون والحاجات اللي بيمسوها الحباش".

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