جو بايدن مع مارك هاميل يحتفلان باليوم العالمي لذكرى "حرب النجوم" من البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل الأمريكي العالمي مارك هاميل باليوم العالمي لذكرى الرابع من مايو الخاص بسلسلة أفلام الخيال العلمي "Star Wars" وذلك خلال تواجده بأحد المراسم في البيت الأبيض.

ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر برفقته الممثل مارك هاميل من داخل البيت الأبيض وعلق "بايدن": "أتمنى أن تظل القوة معك"، ليرد عليه "هاميل" بعدها: "دائمًا"، وهي الجملة التي يتم استخدامها للاحتفال بذكرى إنتاج سلسلة الخيال العلمي الأشهر في تاريخ السينما في الرابع من مايو من كل عام.

وكشف "مارك هاميل" مؤخرًا تصويته للرئيس الأمريكي جو بايدن في سباق الانتخابات الأمريكية 2024 لفترة رئاسية جديدة في مواجهة شرسة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



يذكر أن مارك هاميل يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرسوم المتحركة "The Wild Robot" ويعرض نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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