محمد علام يشيد بأداء آمال ماهر في حفل جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت المطربة آمال ماهر أمس الجمعة 3 مايو، حفلا كبيرا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات ليالي جدة.

وعلق المنتج محمد علام على حفل آمال ماهر، أثناء بثه على الهواء مباشرة، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام: (صوت مصر الأول)، مشيدا بأدائها في الحفل ورجوعها إلى المسرح مرة أخرى وسط جمهورها ومحبيها في الوطن العربي .

وعلى صعيد آخر يستعد المنتج محمد علام لتقديم عدد من المشاريع الغنائية خلال هذا العام مع عدد كبير من المطربين بالوطن العربي، ويعقد خلال هذه الفترة عدة جلسات فنية مع الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار عليها .

جدير بالذكر أن محمد علام تعاون مع عدد من نجوم الغناء خلال إنتاجاته الفترة الأخيرة، ومنهم النجم الكبير هاني شاكر والنجم حمادة هلال والنجم بهاء سلطان والمطربة مروة نصر والفنان محمد نور وفريق واما.