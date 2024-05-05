ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري معتصم النهار صورة له من جلسة تصوير له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها كاتباً: "كلعادة نحن صناع السعادة"

وتألق مرتدياً قميصاً بالأبيض والأسود من دار Fendi ويصل سعره الى حوالي 1450 دولار أميركي بحسب الموقع الرمسي لبيعه وتغزلت به المعجبات اللواتي عبرن عن اعجابهن به وبدوره في "لعبة حب" اذ تحقق شخصية "مالك" نجاحاً لافتاً وثنائيته مع الممثلة نور علي تلقى اشادات واسعة من قبل المشاهدين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الحلقات المقبلة وتطور الاحداث وقصة الحب بين البطلين.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر قميص معتصم النهار مرتفع من دار Fendi في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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