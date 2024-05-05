حقيبة جويل ماردينيان المميزة من Hermes تتصدر الترند .. وسعرها مرتفع للغاية!!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان مجموعة صور لها مرتدية بدلة رائعة باللون الأزرق وحملت حقيبة يد مميزة من دار Hermes تتميز عن التصميمات الاخرى انها تحتوي ضمن تصميمها على ريش بنفس اللون.



هذه الحقيبة واسمها Hermes Kelly Elan Bleu Frida Chevre and Ostrich Feathers نادرة الوجود ومميزة ويصل سعرها الى 140 ألف درهم إماراتي اي حوالي 38 ألف دولار أميركي. وتمتلك جويل مجموعة من الحقائب من دار Hermes تقدر بملايين الدولارات وتستعرضها في الصورها وضمن إطلالاتها اليومية.