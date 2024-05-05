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ميرنا وليد - بيروت - شاركت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية جويل ماردينيان مجموعة صور لها مرتدية بدلة رائعة باللون الأزرق وحملت حقيبة يد مميزة من دار Hermes تتميز عن التصميمات الاخرى انها تحتوي ضمن تصميمها على ريش بنفس اللون.
هذه الحقيبة واسمها Hermes Kelly Elan Bleu Frida Chevre and Ostrich Feathers نادرة الوجود ومميزة ويصل سعرها الى 140 ألف درهم إماراتي اي حوالي 38 ألف دولار أميركي. وتمتلك جويل مجموعة من الحقائب من دار Hermes تقدر بملايين الدولارات وتستعرضها في الصورها وضمن إطلالاتها اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيبة جويل ماردينيان المميزة من Hermes تتصدر الترند .. وسعرها مرتفع للغاية!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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