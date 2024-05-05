بالفيديو.. لجين عمران: أصبحت مجنونة في مجال العقارات وهذا سعر أول عقار اشتريته

أوضحت الإعلامية لجين عمران اهتمامها المتزايد بمجال العقارات، مؤكدة أن هذا المجال يوفر لها شعورًا أكبر بالأمان والاستقرار المادي، على عكس المجال الإعلامي الذي قد يواجه فترات من عدم الاستقرار.

وكشفت عمران أنها كانت تُخطط منذ فترة للانتقال للعيش في دبي، وتحضرّت لذلك ماديًا، حتى تحقق حلمها في عام 2005.

وأشارت إلى أن سبب اهتمامها بالعقارات هو شعورها بعدم الاستقرار في المجال الإعلامي، حيث قد ينقطع رزقها بمجرد توقف عملها في هذا المجال.

وأضافت أنها تُغامر بقوة في مجال العقارات، وتلتزم بسداد التزاماتها المالية وفق خطة محددة.

وكشفت عن أول عقار اشترته عام 2009 بمبلغ 2 مليون و 200 ألف ريال، وقامت ببيعه في العام الحالي.

وأكدت عمران امتلاكها عقارات في كل من دبي وأبو ظبي، مما أكسبها خبرة واسعة في هذا المجال.

وختمت عمران حديثها بتأكيدها على أن حب الجمهور هو ثروة لا تُقدّر بثمن، ولا يمكن شراؤها بالمال.