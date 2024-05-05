تم توثيق مقطع فيديو يُظهر الفنانة المصرية آمال ماهر وهي تحيي حفل غنائي في جدة، وقد لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور على مسرح أونيكس أرينا ضمن فعاليات “تقويم جدة”.

وظهرت آمال ماهر في أداء مذهل لأغنية “أنت عمري” للفنانة الراحلة “أم كلثوم”، وقد حظيت بتصفيق حار من الجمهور المتواجد في المملكة.

وشهد هاشتاق آمال ماهر انتشارًا واسعًا على منصة “إكس”، حيث تلقت تعليقات إيجابية من جمهورها الذي أثنى على أدائها الرائع في الغناء.

يجدر بالذكر أن آمال ماهر أعربت عن سعادتها بتفاعل الجمهور السعودي خلال حفلها في جدة، حيث قالت: “أنتم نورتوني، أنا سعيدة بوجودي هنا بينكم اليوم. أنتم جمهور جميل وأنا محظوظة لأنني بينكم اليوم. أشكركم على الترحاب الرائع والاستقبال الرائع، شكرًا لكم على كل شيء وعلى وجودي بينكم”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد آمال ماهر تشعل حفلها الغنائي في جدة على أنغام أنت عمري.. وهكذا تفاعل الجمهور مع الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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