شعرها قصير وملامحها مختلفة.. شقيقة ميريام فارس حديث الجمهور تعرّفوا إليها (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2024 12:48 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس​ صورة مع شقيقتها عبر خاصية القصص القصيرة ​على حسابها عبر إنستجرام.

وفي التفاصيل، بدت ميريام في الصورة مع شقيقتها رولا التي هنأتها بعيد ميلادها، ولفت المتابعون ان رولا لا تشبه كثيرا شقيقتها فهي تعتمد الشعر القصير وملامح وجهها مختلفة.

ميريام فارس وشقيقتها

وكانت قد احتفلت ميريام بعيد ميلادها الـ 41 في 3 أيار حيث نشرت صورة لها ع وصورة أخرى مركبة بدت فيها وهي تحمل قطعة حلوى صغيرة مزينة بشمعة واحدة وكذلك شاركت مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي رسما لبرج الثور وأرفقته بتعليق: “أنا فتاة برج الثور يا عزيزي”.

تكريم ميريام فارس

وقالت ميريام فارس في رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها: “حلو الانسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم بالنسبة لي لأنه من بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممت ومشيت لقدام”.

وأضافت: “لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي

حفل الفنانة ميريام فارس

يذكر أن، الفنانة ميريام فارس أقامت آخر حفلاتها يوم 13 من إبريل الجاري، بقبرص ضمن احتفالات عيد الفطر.

وأقيم حفل ميريام فارس داخل أحد أشهر الفنادق الكبرى هناك وروجت الشركة المنظمة للحفل من خلال طرح البوستر الدعائي له.

وقدمت ميريام فارس خلال الحفل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد.

آخر أعمال الفنانة ميريام فارس

وكانت أغنية “تزلزلها” آخر أعمال ميريام فارس الغنائية، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، ولقد حققت الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً بمجرد طرحها.

وتضمن كليب «تزلزلها» لقطات رقص وأجواء صاخبة من حفلها الذي أحيته مؤخرا، ضمن فعاليات موسم «الجيمرز» في السعودية، وهو من تأليف وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، وإخراج ميريام فارس.

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