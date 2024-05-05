بالصور| ناهد السباعي في رحلة نيلية مع صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة ناهد السباعي بعطلة الربيع ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال رحلة نيلية في محافظة أسوان رفقة عدد من صديقاتها.

وظهرت "ناهد" بإطلالة مميزة بأحد المراكب الشراعية وهي تقوم بجولة نيلية وعلقت: "شم نسيم سعيد للجميع".

وشاركت "ناهد السباعي" كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الأخيرة، وأعربت عن سعادتها بحضور الفعاليات وسط تواجد عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما.

وكان أخر مشاركات ناهد السباعي بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن ناهد السباعي تشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "نقطة سوداء" بطولة أحمد فهمي، سوسن بدر، سارة سلامة، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

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