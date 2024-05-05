آمال ماهر تنعى الشاعر بدر بن عبد المحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة آمال ماهر، على التعبير عن حزنها، بعد وفاة الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، أمس السبت عن عن عمر يناهز 75 عاما.

المطربة آمال ماهر، عبر صفحتها في موقع "إكس"، نشرت صورة الراحل، وكتبت: "بقلوب متألمة ننعى وفاة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالمحسن.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الشاعر و الأمير السعودي الراحل بدر بن عبد المحسن، ولد في الرياض عام 1949، وغنى من أشعاره نخبة من أبرز نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم محمد عبده، وطلال المداح، وعبد الله الرويشد، وعبدالمجيد عبدالله، وكاظم الساهر، وصابر الرباعي.