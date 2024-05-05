كريم فهمي: "هذا السؤال مرفوض بالنسبالي".. ولقب "أبو البنات" لا يزعجني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدث الفنان كريم فهمي عن علاقته بزوجته دانيا، ووصفها بأنها شريكة كفاح، وعندما تخرج وذهب للارتباط بها، لم يكن وقتها معه أي شيء، ووقتها كان عُرض له مسلسل "عرض خاص" ولم يشاهده أحد، حسب تعبيره.

وتابع كريم في حواره مع برنامج كتاب الشهرة المعروض على شاشة قناة الجديد: "وقفت جانبي في كل حاجة وهي بنت ناس، وقفنا جنب بعض وأعتقد بنينا حاجة يا رب نحافظ عليها وعلى ولادنا".

وحكى كريم عن موقف غريب تعرض له أثناء الخطوبة، قائلا "مش خيانة أنا عملت حركة غبية جدا، كان عندي تليفون وبتكلم كان فيه حاجة بنتشات عليها، ولقيت واحدة حلوة داخلة وبدأنا نتكلم قعدنا نرغي وشكلها حلو قوي، وبعدين اكتشفت إن هي دانيا بس الصورة كانت صغيرة وبتسريحة شعر مختلفة، وهي كانت فاكراني بهزر فلما فهمت اني بتكلم بجد اتقفشت بشكل وحش".

يرفض كريم فكرة الحديث في ماذا لو الزوجة هي التي خانت زوجها هل يسامحها؟، موضحا "صعب جدا احنا في مجتمع متربيناش على ده، وأصلا الفكرة لا تحتمل أن تسمعها، السؤال بالنسبة لي مرفوض".

وأشار أنه على المستوى الشخصي لا يمكن أن يتزوج على زوجته، موضحا "بشكل عام أنا ولا ضد ولا مع، لأن الموضوع مرتبط بالظروف، والتعدد في الإسلام له شروط، لكن كـ كريم أنا عمري ما أعملها".

وعن لقب أبو البنات، قال "لا يزعجني بحبه جدا، في الأول كان تخيلي إن أول جنين ولد، وحلمت إني هخلف ولد اسمه يونس، لكن من وقت ما عرفت إنها بنت وأنا ارتبطت بيها وهي في بطن مامتها ولحد دلوقتي، وبناتي نقطة ضعفي في الحياة".

وعن الشيء الذي لن يسمح لبناته بالقيام به، قال "أي حاجة تخرج عن تقاليدنا وعاداتنا الشرقية وبلدنا وديننا أنا برفضه، وقبل ما أخلف كنت فاكر إني هاكون شديد بس أنا غلبان قوي معاهم وطيب قوي".

جدير بالذكر أن كريم فهمي شارك كضيف شرف في مسلسل بابا جه، الذي عُرض في رمضان 2024 بطولة الفنان أكرم حسني، والفنانة نسرين أمين.