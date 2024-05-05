“يعيشان الجحيم”.. هذا ما كشفته منسّقة أزياء أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصممة الأزياء أمايا أريتا تفاصيل جديدة من الحياة الشخصية في العائلة الملكية بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون، عقب تشخيص إصابة الأخيرة بالسرطان.

وقالت أريتا التي نسّقت العديد من الإطلالات بأطفال الثنائي الملكي: الأمير جورج (10 سنوات) والأميرة شارلوت (9 سنوات) والأمير لويس (6 سنوات): “أنا حزينة في هذه اللحظة. أعتقد إنهم يمرون بالجحيم. آمل أن يعودوا. إنه أمر شخصي حقًا”.

وأضافت لصحيفة “تليغراف”: “المرة الأولى التي أدركت فيها أن الأمير جورج يرتدي تصاميمي، كنت في ويتروز وشاهدت صورته على غلاف مجلة Hello!. لقد كانت تلك لحظة كبيرة لأنهم كانوا يأتون إلينا، لكنك لا تعرف أبدًا ما إذا كانوا سيرتدونها بالفعل”.

وتابعت: “تصميم ملابس أفراد العائلة المالكة يمنحني الكثير من الفخر، فأنا أهتم حقًا بمظهرهم”.

وكانت أميرة ويلز كيت ميدلتون أعلنت في شهر أذار (مارس) الفائت، أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها “الوقت والمساحة والخصوصية” ريثما تستكمل علاجها.