هاني رمزي يكشف أسباب تأجيل مسلسله إلى رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان هاني تفاصيل مسلسله الجديد “بدون مقابل”، وسبب تأجيل عرضه من الموسم الرمضاني الماضي، إلى رمضان المقبل.

وقال هاني رمزي، في تصريحات إعلامية عن سبب التأجيل: “الأسباب أننا بدأنا التصوير متأخرين ولم نكن جاهزين، والحق يقال مسلسل مكون من 30 حلقة مليء جدًا بالأحداث، به ديكورات كثيرة جدًا وممثلون كثيرون جدًا كان لابد أن نبدأ مبكراً عن هذا الموعد”.

وعن تفاصيل المسلسل قال: “موضوع المسلسل يدور حول رجال الأمن وتضحياتهم من أجل البلد وحبهم وانتمائهم لبلدهم بلا مقابل لهذا المسلسل اسمه بدون مقابل”.

وتابع: “والمسلسل ليس كوميديًا وهو تراجيدي وهو في المقام الأول مسلسل اجتماعي إنساني جدا والجانب الأمني فيه ممكن أننقول مثلًا 20 في المئة من المسلسل، ويعرض حياة هذه الفئة الاجتماعية ونرى كيف يتعرض هؤلاء حياتهم الشخصية لضغوطات كثيرة جدًا”.

واستكمل: “إيماني بالمسلسل وحبي وحماسي له، كنت أتمنى أن تعرض وتأجلت الفرحة قليلاً، ولو كنا سنصور كي نعرض في شهر رمضان كنا سنعمل تحت ضغط عالي جدًا، وهذه النوعية من المسلسلات لابد أن تأخذ حقها في التصوير وحقها في التدقيق”.