بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبدالعزيز تُثير الجدل بـ إطلالتها من الجيم

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2024 02:18 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصورة جديدة.

وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل؛ لأنوثتها وأناقتها، حيث تختار ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد إنقاص وزنها.

ياسمين عبد العزيز في الجيم

وتعتمد ياسمين عبد العزيز في أغلب الأحيان، على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة، أو الإطلالات الكاجوال، والكلاسيكية أيضا.

ياسمين عبدالعزيز

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ياسمين عبد العزيز ضيفة إسعاد يونس

تحل النجمة ياسمين عبد العزيز يومي الإثنين والثلاثاء 6 و7 مايو، ضيفة على الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”.

يعرض برنامج “صاحبة السعادة” عبر شاشة قناة dmc، فى تمام الساعة الحادي عشر مساء.

وتصدر برومو حلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة “dmc”، الترند على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتحتفل ياسمين عبد العزيز على طريقتها الخاصة مع “صاحبة السعادة” بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغنى عددا من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صورا وكواليس تعرض للمرة الأولى.

برنامج “صاحبة السعادة” من إنتاج قناة dmc ويعرض يومي الاثنين والثلاثاء الحادية عشرة مساءً من كل أسبوع.

تفاصيل طلاق ياسمين وأحمد العوضي

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز أعلنت عن طلاقها الرسمي من أحمد العوضي في بداية عام 2024، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها في يناير. وقد أكدت ياسمين على أن الطلاق تم بكل احترام وتقدير، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة من البحث والتفكير العميق.

استعادة ياسمين لنشاطها الفني

يأتي هذا الظهور الإعلامي المرتقب في سياق تحضير ياسمين لعدة مشاريع فنية جديدة خلال الفترة المقبلة. وقد بدأت النجمة استعادة نشاطها بعد فترة من الانقطاع بسبب التركيز على قضايا شخصية.

إذًا، من المتوقع أن تكون حلقة “صاحبة السعادة” محط أنظار الجمهور وتثير الكثير من الجدل والتفاعل الإعلامي والفني. استعدوا لمتابعة ياسمين عبدالعزيز وكواليس حياتها في هذه الحلقة المميزة.

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