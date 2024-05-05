بالفيديو: عبادي الجوهر يبكي على الهواء أثناء حديثه عن بدر بن عبدالمحسن

بقلوب يملؤها الحزن، ودّع الفنان السعودي عبادي الجوهر، الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، الذي وافته المنية في العاصمة الفرنسية عن عمر ناهر 75 عامًا.

وفي لقاء مؤثر على قناة “العربية إف إم”، عبّر الجوهر عن حزنه العميق لفقدان صديق عزيز ورفيق درب لخمسة عقود، شاركه خلالها إبداعاته الموسيقية وأثمر تعاونهما 28 عملاً غنائيًا مميزًا.

واجهزت دموع الجوهر عندما سأله المذيع عن كلمة أخيرة يريد توجيهها إلى الراحل، فلم يستطع نطق الكلمات، تعبيرًا عن مشاعره الجياشة وحجم الخسارة التي ألمّت به.

ووصف الجوهر الأمير بدر بـ “مهندس الكلمة” وواحدًا من أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، حيث جمعت أعماله بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي.

وأشار الجوهر إلى أن الأمير بدر كان له دور كبير في مسيرته الفنية، حيث كان أول من شجّعه على التلحين عام 1971، منحه 3 نصوص شعرية وقال له: “لو لحنتها ستكون رائعة”.

وتذكر الجوهر من المواقف التي لن ينساها، تعاونهما في أغنية “المزهرية”، حيث التقيا في باريس، وكتب الأمير مطلع القصيدة، وتواصلا حتى استكملها بعد عام، لتصبح من أفضل وأقوى الأغاني التي غناها الجوهر.

وختامًا، قدّم الجوهر خالص تعازيه لعائلة الفقيد، مؤكّداً أن رحيله خسارة كبيرة للوسط الفني والثقافي العربي.